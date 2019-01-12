Полицейский торговал адресами умерших кузбассовцев

СЕГОДНЯ 09:49 2019-01-12T10:06:54+03:00

За каждую сделку полицейский брал с ритуального агентства по пять тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Кузбассе полицейский продавал данные об умерших людях агенту ритуальной службы. За каждый заключенный договор он брал с агентства пять тысяч рублей.

По версии следствия, в мае 2017 года к 31-летнему помощнику оперативного дежурного отдела полиции Киселевска обратился ритуальный агент. Мужчина предложил вознаграждение за адреса, с которых поступают сообщения об обнаружении тел умерших горожан. Полицейский согласился – за каждый заключенный договор об оказании ритуальных услуг он брал с похоронного агентства по пять тысяч рублей. Всего же с мая 2017 года по февраль 2018 полицейский заработал, торгуя покойниками, 80 тысяч рублей, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В отношении взяточника и взяткодателя было возбуждено уголовное дело. Однако последний избежал уголовной ответственности, так как активно сотрудничал со следствием. Уголовное дело в отношении бывшего полицейского направлено в суд.