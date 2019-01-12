17-летняя новокузнечанка продавала наркотики в соцсетях
В Новокузнецке 17-летняя девушка продавала наркотики через социальные сети. Одна из встреч с покупателем прошла под контролем полиции, после чего девушку задержали.
По версии следствия, в сентябре прошлого года новокузнечанка приобрела запрещенные препараты через интернет, расфасовала их на дозы и решила распространять. В социальных сетях она выложила объявление о продаже наркотиков, которое сражу же заинтересовало полицейских: встреча продавца и покупателя проходила под контролем. Продавец отказалась получить наличные деньги и попросила перевести их на банковскую карту, позже она обналичила счет и была задержана правоохранительными органами.
- В ходе расследования уголовного дела в жилище обвиняемой были проведены обыски, где обнаружены еще несколько свертков запрещенных препаратов, приготовленных к сбыту. Проведенная судебно-химическая экспертиза показала, что вещества являются наркотическими, вес их порядка 0,7 и 0,9 грамма, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что девушка сотрудничала со следствием и полностью признала свою вину. Примечательно, что она нигде не училась и не работала, считая эти занятия бесполезными. Она также не общалась с родителями, предпочитая жить у друзей и знакомых. Уголовное дело передано в суд.