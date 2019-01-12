17-летняя новокузнечанка продавала наркотики в соцсетях

СЕГОДНЯ 10:57 2019-01-12T10:57:34+03:00

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В Новокузнецке 17-летняя девушка продавала наркотики через социальные сети. Одна из встреч с покупателем прошла под контролем полиции, после чего девушку задержали.

По версии следствия, в сентябре прошлого года новокузнечанка приобрела запрещенные препараты через интернет, расфасовала их на дозы и решила распространять. В социальных сетях она выложила объявление о продаже наркотиков, которое сражу же заинтересовало полицейских: встреча продавца и покупателя проходила под контролем. Продавец отказалась получить наличные деньги и попросила перевести их на банковскую карту, позже она обналичила счет и была задержана правоохранительными органами.

- В ходе расследования уголовного дела в жилище обвиняемой были проведены обыски, где обнаружены еще несколько свертков запрещенных препаратов, приготовленных к сбыту. Проведенная судебно-химическая экспертиза показала, что вещества являются наркотическими, вес их порядка 0,7 и 0,9 грамма, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что девушка сотрудничала со следствием и полностью признала свою вину. Примечательно, что она нигде не училась и не работала, считая эти занятия бесполезными. Она также не общалась с родителями, предпочитая жить у друзей и знакомых. Уголовное дело передано в суд.