Кемеровских моржей оберегает живой талисман

СЕГОДНЯ 12:04 2019-01-12T12:08:24+03:00

Ондатра Марфуша приплыла на открытие сезона и теперь не пропускает ни одного занятия [видео]

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В Кемерове у группы любителей зимнего плавания появился живой талисман. Ондатра Марфуша приплыла к моржам на открытие сезона и теперь не пропускает ни одного занятия.

Как рассказала председатель кемеровского клуба закаливания «СнеГири» Елизавета Пономарева, любопытный зверек впервые выплыл к рабочим, которые на Красном озере заготавливали лед для снежного городка. А потом ондатра приплыла и к кемеровским моржам – прямо на открытие сезона зимнего купания, которое состоялось 9 декабря. С тех пор ондатра с пловцами проводит каждое воскресенье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/685958" frameborder="0"></iframe> Ондатра приплыла к кемеровским моржам.Автор: Елизавета Пономарева / "ВКонтакте"

– Когда слышит бензопилу, приплывает. Не боится, дает себя погладить. А плавает так, как будто воображает, посмотрите, какая я красавица! – говорит Елизавета Пономарева. – Мы пытались ее покормить, но она ничего не ест. Отказалась и от капусты, и от морковки, и от яблок. Сено тоже есть не стала.

Ондатру спортсмены решили назвать Марфушей – надеются, что с полом зверька не ошиблись. Теперь Марфуша их живой талисман.