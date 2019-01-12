2019-01-12T12:46:20+03:00
Общество

Необычный кабриолет заметили на улицах Новокузнецка в -20

На нем не только катались по городу, но и жарили шашлыки [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: "Боевая Классика Новокузнецк" / "ВКонтакте"Фото: "Боевая Классика Новокузнецк" / "ВКонтакте"
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Новокузнечане разъезжали по городу на необычном кабриолете. Примечательно, что температура воздуха в это время была -20 градусов.

Волга-кабриолет в Новокузнецке в -20.Автор: "Инцидент Новокузнецк" / "ВКонтакте"

Пользователи соцсетей опубликовали видео, на котором запечатлели «Волгу», переделанную в кабриолет. Исписанная хештегами типа #чикипищат, машина дрифтовала по городу в -20. Стоит отметить, что горожане положительно оценили работу мастера, который переделал свой авто.

«Пацаны, вы красавчики», - одобрили новокузнечане.

Позже владельцы сибирского кабриолета разожгли на заднем бампере мангал и жарили шашлыки.

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