Кузбасские заключенные создали необычную ледяную скульптуру

СЕГОДНЯ 13:25 2019-01-12T13:25:41+03:00

Благодаря светодиодным лампочкам жемчужина как будто светится изнутри Фото: ГУ ФСИН по Кемеровской области

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В Кузбассе осужденные исправительной колонии №40 создали необычную ледяную скульптуру, которая светится в темноте. Ледяная фигура в виде жемчужины украсила плац колонии.

Ледяная композиция состоит из жемчужины и надписи 300 лет Кузбассу. Так колония присоединилась к подготовке празднования юбилея Кузнецкой земли.

В планах у заключенных создать еще несколько композиций, посвященных празднованию 300-летия Кузбасса Фото: ГУ ФСИН по Кемеровской области

Как рассказали в ГУ ФСИН по Кемеровской области, резчиками стали осужденные, которые занимаются в кружках прикладного творчества. Работу над ледяной композицией они начали еще в середине декабря. В скульптурах имеются каналы для проводки и размещения светодиодов, так что в темное время суток жемчужина в раковине светится словно изнутри.

В ведомстве уточнили, что в колонии уже разработаны несколько эскизов скульптур для разных времен года, которые будут созданы в рамках празднования юбилея Кузбасса.