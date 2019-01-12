Погода 13 января: В Кузбасс снова идет похолодание

СЕГОДНЯ 14:01 2019-01-12T14:01:37+03:00

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Синоптики предупредили кузбассовцев об очередном ночном похолодании. В отдельных районах температура воздуха опустится до -33 градусов Цельсия.

Неутешительный прогноз дали синоптики на воскресенье, 13 января. Ночью столбики термометров покажут -28,-33 градуса. При этом в южных районах будет значительно теплее – от -19 до -24. Днем в регионе потеплеет до -13,-18 градусов. По северу возможны заморозки до -23, а по югу оттепель до -7.

13 января в Кузбассе ожидается переменная облачность, по южным районам синоптики прогнозируют небольшой снег, местами изморозь, дым и дымка. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью два-семь метра в секунду, возможны порывы до 12 метров.

В Кемерове ночью ожидается до 32 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут около -18 градусов. Так же, как и по области, будет переменная облачность, но преимущественно без осадков.