Toyota сбила двух пешеходов на «зебре» в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 03:49 2019-01-13T03:49:04+03:00

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В Заводском районе Новокузнецка вечером 12 января произошла смертельная авария. Водитель автомобиля Toyota наехал сразу на двух пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре» - один погиб.

Трагедия произошла вечером субботы. По сообщению очевидцев, под колеса иномарки попали сразу два человека, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По их данным, мужчина скончался на месте, а женщину на «скорой» доставили в больницу.

Также есть данные, что за рулем авто был похоронный агент, который спешил на заказ. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранительные органы. Информация о состоянии сбитых людей в данный момент проверяется.