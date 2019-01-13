2019-01-13T03:49:04+03:00
Происшествия

Toyota сбила двух пешеходов на «зебре» в Новокузнецке

За рулем был похоронный агент
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
По словам очевидцев, сбитый мужчина скончался на месте Фото: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"По словам очевидцев, сбитый мужчина скончался на месте Фото: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Заводском районе Новокузнецка вечером 12 января произошла смертельная авария. Водитель автомобиля Toyota наехал сразу на двух пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре» - один погиб.

Трагедия произошла вечером субботы. По сообщению очевидцев, под колеса иномарки попали сразу два человека, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По их данным, мужчина скончался на месте, а женщину на «скорой» доставили в больницу.

Также есть данные, что за рулем авто был похоронный агент, который спешил на заказ. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранительные органы. Информация о состоянии сбитых людей в данный момент проверяется.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24