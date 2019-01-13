2019-01-13T04:29:16+03:00
Происшествия

В Кемерове сгорели две бани

Очередной пожар произошел в Ягуновском
Екатерина БОРМОТОВА
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В частном секторе Кемерова вновь произошел пожар. В жилом районе Ягуновский вечером загорелась баня.

Сигнал о возгорании бани на улице Ахтырская поступил в оперативные службы в 21.42 субботы, 12 января. На место выехали два подразделения пожарных.

Ликвидировать огонь удалось силами семи человек в 21.59. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Отметим, что ранее днем загорелась баня на улице Рыбинской.

«Пожар начался примерно в 12.20, пожарных вызвал сразу же, приехали примерно через 10 минут после вызова. В доме никто не живет. По словам соседей, хозяин приезжает топить печку», - написал очевидец Данил Алексеев.

Молодой человек уточнил, что в результате пожара никто не пострадал, сгорели надворные постройки.

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