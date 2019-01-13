2019-01-13T05:07:51+03:00
Общество

Кемеровчанин украсил машину любимой розами и попросил прощения

Украшенную «девятку» заметили на проспекте Молодежном
Екатерина БОРМОТОВА
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За что извинялся кемеровчанин, пока остается загадкой Фото: "ВКонтакте"За что извинялся кемеровчанин, пока остается загадкой Фото: "ВКонтакте"
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Романтичное извинение заметили кемеровчане во дворе дома №27а на проспекте Молодежном. Неизвестный украсил ВАЗ-2109 лепестками роз и шариками со словами «Прости!» и «Я люблю тебя!».

Фотографии украшенной «девятки» появились в социальных сетях вечером 12 января. Большинство комментаторов предположили, что владельцем авто является мужчина, а прощения, соответственно, просит женщина.

«Женщина извиняется, так романтично», – написал пользователь Георгий.

Некоторые в шутку предположили, что владелец машины собирается ее продать и решил таким образом перед ней извиниться. А другие подумали, что прощения просит сам авто, так как не завелся в мороз.

Кемеровчанка отметила, что получить такое извинение мило и приятно Фото: "ВКонтакте"

Кемеровчанка отметила, что получить такое извинение мило и приятно Фото: "ВКонтакте"

Однако все эти предположения оказались ошибочными: хозяйка «девятки» – девушка по имени Алина. Судя по всему, для нее такое извинение парня было весьма неожиданным.

«Капец, тачка моя. Так мило и приятно», - написала кемеровчанка.

Многие девушки позавидовали, что молодой человек Алины такой романтик.

«Упертый романтик», - уточнила Алина. Правда, за что извинялся молодой человек, пока остается загадкой.

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