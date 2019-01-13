2019-01-13T06:39:36+03:00
Общество

Маршрутка протащила девочку: К расследованию ДТП подключился глава Новокузнецка

Семье девочки будет оказана материальная помощь
Екатерина РОМАНОВА
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К расследованию ДТП с участием маршрутки и девятилетней девочки подключился глава Новокузнецка.К расследованию ДТП с участием маршрутки и девятилетней девочки подключился глава Новокузнецка.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов подключился к расследованию дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала несовершеннолетняя девочка.

Семье девятилетней девочки, пострадавшей в маршрутном такси, будет оказана материальная помощь – об этом сообщает пресс-служба Управления по транспорту и связи города Новокузнецка. Ребенок и ее родители встретились со специалистами Единого центра организации пассажирских перевозок и первым замглавы города Евгением Бедаревым. Девочка призналась, что до сих пор переживает тот случай и находится в шоковом состоянии.

Напомним, ДТП случилось 10 января. Водитель ПАЗа не увидел девочку, которая садилась в автобус, закрыл дверь и поехал. Юную новокузнечанку протащило несколько метров по остановке. К счастью, ребенок не получил серьезных физических травм. – только ушибы. Этот случай находится на контроле не только главы Новокузнецка, но и у Следственного комитета. Личность водителя и владельца автобуса установлена. Сейчас следователи устанавливаютвсе обстоятельства ДТП, после чего примут процессуальное решение.

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