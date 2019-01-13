2019-01-13T07:33:15+03:00
Общество

Кузбассовец украл в магазине кроссовки за 30 тысяч рублей

За любовь к хорошей обуви он может лишиться свободы на пять лет
Екатерина РОМАНОВА
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За кражу кроссовок житель Ленинска-Кузнецкого пойдет под суд.За кражу кроссовок житель Ленинска-Кузнецкого пойдет под суд.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Кузбассовец решил обновить гардероб и приобрести новые кроссовки. Однако вместо того, чтобы по-честному заплатить за обновку, попросту украл обувь в магазине.

26-летний житель Ленинска-Кузнецкого отправился в Кемерово, чтобы там пройтись по магазинам и обновить свой гардероб. Увы, по дороге в магазин он умудрился потратить все свои деньги. Возвращаться же домой без покупок мужчине не хотелось. И тогда он пошел на отчаянный шаг: зашел в магазин спортивных товаров и похитил там мужские кроссовки стоимостью около 30 тысяч рублей.

Администратор магазина обратилась за помощью в полицию, и вскоре злоумышленник был найден и задержан. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РОссии по Кемеровской области, кроссовки возвращены в магазин, а мужчина, похитивший их, в скором времени предстанет перед судом. Он может лишиться свободы на срок до пяти лет.

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