Кузбассовец украл в магазине кроссовки за 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:18 2019-01-13T07:33:15+03:00

За любовь к хорошей обуви он может лишиться свободы на пять лет

Изменить размер текста: A A

Кузбассовец решил обновить гардероб и приобрести новые кроссовки. Однако вместо того, чтобы по-честному заплатить за обновку, попросту украл обувь в магазине.

26-летний житель Ленинска-Кузнецкого отправился в Кемерово, чтобы там пройтись по магазинам и обновить свой гардероб. Увы, по дороге в магазин он умудрился потратить все свои деньги. Возвращаться же домой без покупок мужчине не хотелось. И тогда он пошел на отчаянный шаг: зашел в магазин спортивных товаров и похитил там мужские кроссовки стоимостью около 30 тысяч рублей.

Администратор магазина обратилась за помощью в полицию, и вскоре злоумышленник был найден и задержан. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РОссии по Кемеровской области, кроссовки возвращены в магазин, а мужчина, похитивший их, в скором времени предстанет перед судом. Он может лишиться свободы на срок до пяти лет.