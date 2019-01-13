В сгоревшем доме в Кузбассе нашли труп 64-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 08:11 2019-01-13T08:11:11+03:00

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Накануне в поселке Центральный, что в Тисульском районе, на улице Щетинкина в одном из частных домов случился пожар. Позже в сгоревшем доме было обнаружено тело 64-летнего пенсионера.

Сигнал о пожаре поступил от очевидцев в 03:57, и на место тут же выдвинулись 11 человек и три единицы техники. Ликвидировать пожар удалось уже в 04:16. Когда пожарные проводили разведку, оказалось, что в доме был человек – об этом сообщает Правоохранительный портал Кузбасса. 64-летний мужчина погиб во время пожара.

Сейчас специалистам предстоит установить причины из-за которых начался пожар, а также все обстоятельства гибели мужчины. По предварительным данным, пожар начался из-за неисправности печного отопления, а причиной смерти пенсионера могло стать отравление угарным газом.