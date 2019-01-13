В Кемерове трамвай протаранил автобус-«гармошку»

СЕГОДНЯ 09:14 2019-01-13T09:20:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В первой половине дня в субботу, 13 января, в Кировском районе трамвай протаранил автобус. Пострадавших нет, а дорожный конфликт разрешать пришлось аварийным комиссарам.

В социальных сетях кузбассовцы обсуждают дорожно-транспортное происшествие, которое случилось рядом с остановкой «Переезд» в Кировском районе. Здесь столкнулись трамвай и сочлененный автобус. Очевидцы, снявшие ДТП на видео, принялись обсуждать, кто прав, а кто виноват в этой ситуации. Одни комментаторы уверены, что водитель трамвай намеренно не стала останавливаться так как «работать не хочет». Другие удивлены, что водитель автобуса каким-то образом не заметил трамвай. А третьи цитируют правил дорожного движения, согласно которым водитель автобуса должен был пропустить трамвай. Их оппоненты, впрочем, также цитируют правила, но уже в пользу автобуса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/686008" frameborder="0"></iframe> В Кемерове трамвай протаранил гармошку..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

- ДТП произошло в 11:57. Автобус и трамвай находились на равнозначной дороге, и именно у трамвая было преимущество, - отметил пресс-секретарь «Кемеровской электротранспортной компании» Максим Гончаренко. – На место выезжали аварийные комиссары, через 17 минут движение транспорта было восстановлено. Ни в автобусе, ни в трамвае никто не пострадал.