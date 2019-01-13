2019-01-13T10:01:18+03:00
Происшествия

Скончался до прибытия врачей: стали известны подробности ДТП с двумя пешеходами в Новокузнецке

В полиции прокомментировали смертельное ДТП с пешеходами
Екатерина РОМАНОВА
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На пешеходном переходе в Новокузнецке автолюбитель сбил двух пешеходов. Фото: кадр видео vk.com, "ДТП Новокузнецка"На пешеходном переходе в Новокузнецке автолюбитель сбил двух пешеходов. Фото: кадр видео vk.com, "ДТП Новокузнецка"
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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Новокузнецке, в результате которого один пешеход погиб, а еще один получил травмы.

ДТП случилось накануне в Новокузнецке около 20:10 на улице Тореза. Водитель автомобиля Toyota Camry двигался по улице Тореза и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мужчину и женщину, которые переходили дорогу. Мужчина получил многочисленныетравмы и скончался на месте до приезда скорой помощи. Его спутница также получила многочисленные травмы и была доставлена в больницу.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Следователем УМВД России по городу Новокузнецку решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС. Пешим участникам дорожного движения перед выходом на пешеходный переход следует обязательно убедиться, что водители транспортных средств останавливаются и уступают дорогу.

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