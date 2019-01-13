2019-01-13T10:00:08+03:00
Происшествия

В Новокузнецке молодой мужчина задохнулся в собственном гараже

Трагедия случилась в Заводском районе
Екатерина РОМАНОВА
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Накануне в Заводском районе города Новокузнецка случилась трагедия. В одном из гаражных кооперативов обнаружено тело молодого мужчины.

Инцидент произошел в гаражном кооперативе «Спартак» на улице Моховой. Здесь в закрытом гараже было обнаружено тело 26-летнего мужчины без признаков жизни. Здесь же, в гаражном боксе, находился и автомобиль с заведенным двигателем. Прибывшие по сигналу врачи скорой помощи констатировали смерть молодого мужчины.

Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, по предварительным данным, причиной смерти мужчины стало отравление выхлопными газами. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося и точную причину гибели новокузнечанина.

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