Кузбассовец прошел соцопрос и лишился своих денег

СЕГОДНЯ 10:56 2019-01-13T10:56:12+03:00

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65-летний житель Анжеро-Судженска лишился сбережений после того, как прошел соцопрос. Вместо обещанного выигрыша он остался без денег на банковской карте.

Житель Анжеро-Судженска увидел в интернете рекламу о розыгрыше крупной суммы. Для того, чтобы стать участником акции, требовалось совсем немного: пройти соцопрос. Мужчина перешел по ссылке, ответил на вопросы и очень образовался, когда вскоре ему пришло сообщение о выигрыше. Сумма солидная – 160 тысяч рублей! а для того, чтобы ее получить, нужно было лишь сообщить данные карты. Позже оказалось, что кроме реквизитов необходимо сообщить пришедший код. Мужчина, не заподозрив ничего криминального, выполнил все инструкции – и лишился шести тысяч рублей, которые находились на его счете. И только тут он понял, что стал жертвой мошенников.

В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области сообщили, что по факту кражи проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Злоумышленникам же грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.