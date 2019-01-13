2019-01-13T11:38:37+03:00
Происшествия

Пятилетняя девочка сломала спину на горке в Кузбассе

Вместо игр и развлечений ребенку предстоит длительное лечение
Екатерина РОМАНОВА
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В Яе пятилетняя девочка каталась с горки и сломала позвоночник. Ребенку предстоит длительное лечение.

Маленькая жительница поселка Яя, как и многие юные кузбассовцы, очень любит зимние уличные забавы. Увы, одна из них завершилось плохо для нее. Девочка каталась с горки и получила тяжелую травму. Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, врачи городской больницы Анжеро-Судженска диагностировали у девочки перелом трех позвонков. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники компетентных органов.

Напомним, это далеко не первый случай завершившихся травмами катаний. Так, всего за один день, 8 января, трое ребятишек получили травмы, катаясь на горнолыжных склонах. На зимних каникулах потребовалась помощь 12 юным новокузнечанам: все они неудачно скатились с горки. Оказалась в больнице и новокузнечанка Екатерина Ревицкая: она каталась с горы горнолыжного комплекса «Лесная республика». Женщина уверена: она сломала спину из-за того, что сама горка обустроена неправильно.

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