Преступники убили жительницу Новосибирска и планировали продать в Кемерове ее машину

СЕГОДНЯ 12:31 2019-01-13T12:31:18+03:00

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Несколько дней в Новосибирской области волонтеры искали автолюбительницу, котрая пропала без вести. Сегодня стало известно: злоумышленники убили ее, а машину планировали продать в Кемерове

34-летняя женщина пропала 11 января. Около 10 часов утра она поехала показывать потенциальному покупателю автомобиль Peugeot. После этого женщину никто не видел. В течение нескольких дней ее разыскивали волонтеры и сотрудники полиции, и лишь 13 января стала известна судьба автолюбительницы.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области, 11 января женщина действительно встретилась с потенциальными покупателями автомобиля, и именно они оказались причастными к ее гибели.

- 11 января 2019 года двое мужчин встретились с продавцом автомобиля Peugeot 407, при осмотре автомобиля задушили 34-летнюю женщину, после чего направились в город Кемерово для перепродажи автомобиля, по дороге сокрыли труп потерпевшей, - сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, оказалось, что план убивать продавцов и забирать у них машины возник у жителей Бердска еще в конце 2018 года, однако им не удавалось осуществить план. Сейчас оба злоумышленника задержаны, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств.