2019-01-13T14:00:52+03:00
Общество

До -29 градусов: в понедельник в Кузбассе будет морозно

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе 14 января
Екатерина РОМАНОВА
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Днем в Кузбассе будет морозно, ночью- до -29. Фото: архив КП.Днем в Кузбассе будет морозно, ночью- до -29. Фото: архив КП.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В понедельник, 14 января, в Кузбассе будет морозно. Ночью столбики термометров могут опускаться до -29 градусов.

Грядущая ночь в Кузбассе будет холодной. По прогнозам специалистов Кемеровского гидрометцентра, температура воздуха будет держаться в пределах -20…-25 градусов, а при прояснениях – до -29. Местами возможен небольшой снег, изморозь и дымка. В Кемерове ночью ожидается -22…-24 градуса и переменная облачность. На всей территории Кузбасса будет дуть юго-западный вечер, чья скорость не превысит 3-8 метров в секунду.

Днем в областном центре воздух прогреется до -11…-13 градусов. При этом на небе периодически будут появляться облака, а вот вероятность осадков невелика. На территории Кемеровской области местами будет чуть теплее, а местами – чуть холоднее. Столбики термометров будут держаться в пределах -10…-15 градусов, а в отдельных районах опустятся до -20. Местами возможен слабый снег, однако на территории всей Кемеровской области будет преобладать переменная облачность.

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