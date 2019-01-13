До -29 градусов: в понедельник в Кузбассе будет морозно
В понедельник, 14 января, в Кузбассе будет морозно. Ночью столбики термометров могут опускаться до -29 градусов.
Грядущая ночь в Кузбассе будет холодной. По прогнозам специалистов Кемеровского гидрометцентра, температура воздуха будет держаться в пределах -20…-25 градусов, а при прояснениях – до -29. Местами возможен небольшой снег, изморозь и дымка. В Кемерове ночью ожидается -22…-24 градуса и переменная облачность. На всей территории Кузбасса будет дуть юго-западный вечер, чья скорость не превысит 3-8 метров в секунду.
Днем в областном центре воздух прогреется до -11…-13 градусов. При этом на небе периодически будут появляться облака, а вот вероятность осадков невелика. На территории Кемеровской области местами будет чуть теплее, а местами – чуть холоднее. Столбики термометров будут держаться в пределах -10…-15 градусов, а в отдельных районах опустятся до -20. Местами возможен слабый снег, однако на территории всей Кемеровской области будет преобладать переменная облачность.
Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»