2019-01-13T15:13:10+03:00
Общество

Кемеровчанка с обнаженными ягодицами вызвала бурную реакцию у горожан

Кемеровчане обсуждают раздетую женщину возле машины
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровчанка с обнаженными ягодицами развеселила горожан. Фото: vk.com, "Говорящий Кемерово"Кемеровчанка с обнаженными ягодицами развеселила горожан. Фото: vk.com, "Говорящий Кемерово"
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Женщина с обнаженными ягодицами, сидящая на снегу возле дорогого автомобиля развеселила кемеровчан. После того, как курьезный снимок опубликовали в сети, пользователи принялись строить предположения, как такое могло случиться.

Снег, девушка, автомобиль – на кадре, опубликованном в социальных сетях, есть все это. И даже больше: у девушки, полусидящей возле автомобиля, обнажены ягодицы, а сама она держится руками за решетку радиатора. Автор снимка не уточняет, при каких обстоятельствах была сделана фотография, кому принадлежит автомобиль и что именно возле него делает девушка. Возможно, именно поэтому комментаторы принялись строить предположения.

- Вот что бывает, когда купишь дорогое авто и выплатишь за него кредит! – возмущенно пишет одна из пользовательниц.

- Кошмар, среди бела дня решетку радиатора снимают! – возмущен другой пользователь.

- Отогрев BMW, недорого, - соревнуется в остроумии с оппонентами третий.

- Она же простудится, - волновались некоторые комметаторы.

К слову, некоторые из них оказались более приземленными людьми и предположили, что женщина просто не смогла найти дамскую комнату, а потом просто поскользнулась на снегу.

Чем бы ни занималась кемеровчанка с обнаженными ягодицами, пойманная в объектив камеры, снимок очень повеселил пользователей сетей.

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