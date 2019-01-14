2019-01-14T03:24:58+03:00
Спорт

Уроженка Кузбасса помогла сборной России по биатлону выиграть золото

Женская команда одержала победу в эстафете
Ирина АВТУШКО
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Уроженка Кузбасса помогла сборной России по биатлону выиграть золото. Фото: личная страница Евгении Павловой в Instagram/Уроженка Кузбасса помогла сборной России по биатлону выиграть золото. Фото: личная страница Евгении Павловой в Instagram/
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Уроженка Кузбасса Евгения Павлова помогла российской сборной по биатлону победить в эстафете 4х6 километра. Гонка проходила 13 января в немецком Оберхофе.

Из четырех этапов девушка бежала первый и завершила его на пятом месте с отставанием от лидера в 25 секунд, но при этом показав хорошую скорость и стрельбу, несмотря на сложные погодные условия. На трех других этапах за сборную бежали Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Общими усилиями наша команда заняла первое место, вторые – немки, замкнула тройку призеров Чехия. Одержанная победа - первая для российской женской команды в эстафете за семь лет.

Евгения Павлова родилась в Гурьвске в 1993 году. На лыжи встала в восемь лет, а с 2011 года серьезно занялась биатлоном. Нынешняя победа для нее – первая в составе основно сборной. Ранее в ее активе были золотая и серебряная медали на юниорском Чемпионате мира по биатлону-2014, «серебро» и два «золота» на Универсиаде-2015, а также «золото» и «бронза» на Кубке IBU.

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