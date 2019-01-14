Новокузнецкий регбист сломал скулу одноклубнику

СЕГОДНЯ 04:46 2019-01-14T04:46:59+03:00

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В Новокузнецке игрок регбийного клуба ударил пол лицу товарища по команде и причинил ему серьезную травму. Однако уголовного преследования спортсмену удалось избежать.

Во время одной из тренировок между игроками новокузненцкого регбийного клуба случился конфликт. Один из спортсменов, Герман Силенко, вел себя агрессивно, толкал и оскорблял товарища по команде. Когда тренировка завершилась, ставший объектом нападок игрок решил выяснить, в чем причина конфликта. Однако после нескольких реплик Силенко с силой ударил оппонента по лицу кулаком. От удара спортсмен потерял равновесие, а позже врачи диагностировали многооскольчатый перелом правой скуловой кости со смещением костных отломков.

Как сообщает nk-tv.com, Силенко сам отвез товарища по команде в больницу, а позже принес ему извинения и предложил материальную помощь. Уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести завершилось на стадии предварительного судебного заседания: стороны примирились, а агрессивный спортсмен возместил моральный ущерб.