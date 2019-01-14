2019-01-14T05:18:05+03:00
Общество

Из-за ДТП на Кузнецком мосту Кемерово встал в 8-балльных пробках

Сложная дорожная ситуация наблюдается в Рудничном районе
Екатерина РОМАНОВА
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Утром в Кемерове наблюдались 8-балльные пробки. Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"Утром в Кемерове наблюдались 8-балльные пробки. Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"
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Принято считать, что понедельник – день тяжелый. У кемеровчан утро понедельника омрачилось пробкой на Кузнецком мосту, из-за которой нарушилась связь между Рудничным и Центральным районами.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», движение между двумя районами и особенно в Рудничном районе осложнилось из-за дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на Кузнецком мосту. Из-за этого скорость движения по Логовому шоссе не превышала семи километров в час, по улице Суворова – три километров в час, а по проспекту Шахтеров местами приходилось ехать со скоростью не более пяти километров в час.

Впрочем, ближе к девяти часам утра ситуация на дорогах стала немного проще, зато на Кузбасском мосту случилось еще одно ДТП, из-за которого движение в этом районе осложнилось.

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