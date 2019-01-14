27 человек тушили ночной пожар в Кемерове
В Кемерове в ночь на 14 января загорелся частный жилой дом на улице Тургенева. С огнем боролись 27 сотрудников МЧС.
Сигнал о возгорании в доме в Кировском районе поступил в оперативные службы в 02.32.
– На момент прибытия первого подразделения горела крыша дома открытым пламенем. В результате обгорела обрешетка крыши, стены внутри дома. Предварительная причина пожара – нарушение правил безопасности при эксплуатации печей, – рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Кемеровской области.
Данных о пострадавших в результате ЧП ведомство не приводит.
Пожар был ликвидирован силами 27 человек в 03.26. на месте работали семь единиц техники.