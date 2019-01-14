27 человек тушили ночной пожар в Кемерове

СЕГОДНЯ 05:59 2019-01-14T06:06:35+03:00

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В Кемерове в ночь на 14 января загорелся частный жилой дом на улице Тургенева. С огнем боролись 27 сотрудников МЧС.

Сигнал о возгорании в доме в Кировском районе поступил в оперативные службы в 02.32.

– На момент прибытия первого подразделения горела крыша дома открытым пламенем. В результате обгорела обрешетка крыши, стены внутри дома. Предварительная причина пожара – нарушение правил безопасности при эксплуатации печей, – рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Данных о пострадавших в результате ЧП ведомство не приводит.

Пожар был ликвидирован силами 27 человек в 03.26. на месте работали семь единиц техники.