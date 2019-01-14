Две женщины на иномарках не поделили перекресток в Кемерове
ДТП произошло на улице Красноармейской
Женщина на Hyundai хотела проскочить на красный, но ей встретился Mercedes Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове на перекрестке столкнулись две иномарки. За рулем обоих авто были женщины.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 14.20 на улице Красноармейской близи дома №139.
- Женщина-водитель, управляя автомобилем Hyundai Creta, выехала на запрещающий сигнал светофора на перекресток и столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz, за рулем которого также была женщина, - рассказали «Комсомольской правде» в Госавтоинспекции Кемерова.
В ведомстве уточнили, что в результате аварии пострадали только транспортные средства.
В аварии никто из людей не пострадал Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"