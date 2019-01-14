2019-01-14T06:44:39+03:00
Происшествия

Две женщины на иномарках не поделили перекресток в Кемерове

ДТП произошло на улице Красноармейской
Екатерина БОРМОТОВА
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Женщина на Hyundai хотела проскочить на красный, но ей встретился Mercedes Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"Женщина на Hyundai хотела проскочить на красный, но ей встретился Mercedes Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове на перекрестке столкнулись две иномарки. За рулем обоих авто были женщины.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 14.20 на улице Красноармейской близи дома №139.

- Женщина-водитель, управляя автомобилем Hyundai Creta, выехала на запрещающий сигнал светофора на перекресток и столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz, за рулем которого также была женщина, - рассказали «Комсомольской правде» в Госавтоинспекции Кемерова.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии пострадали только транспортные средства.

В аварии никто из людей не пострадал Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

В аварии никто из людей не пострадал Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

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