Жительница Кемерова погибла в лобовой аварии с такси

СЕГОДНЯ 07:51 2019-01-14T07:56:42+03:00

Еще два человека доставлены в больницу

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В Кемерове 14 января произошло лобовое ДТП, в котором погибла женщина. На улице Нахимова столкнулись такси и легковушка.

Авария произошла утром понедельника. Как рассказала родственница погибшей в ДТП кемеровчанки, ее мама с сестрой ехали в сторону поста ГАИ, а им навстречу выскочило такси.

– У меня мама погибла и сестра в больнице. Они ехали в сторону поста, а KIA ехала в город – выскочила им прямо в лоб, – написала кемеровчанка Екатерина.

53-летняя пассажирка отечественного авто погибла на месте Фото: Андрей Васильев / "ВКонтакте"

Как пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области, авария произошла около 04.00.

– Предварительно установлено, что водитель такси на автомобиле KIA Rio, двигаясь по улице Нахимова в сторону проспекта Шахтеров, не справился с управлением и выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с ВАЗ-2114. В результате ДТП 53-летняя пассажирка отечественного автомобиля скончалась на месте аварии, – пояснили в полиции обстоятельства аварии.

В ведомстве уточнили, что 39-летний водитель иномарки и 27-летняя водитель ВАЗа были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.