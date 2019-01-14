Полиция просит помощи в поисках 45-летнего новокузнечанина

СЕГОДНЯ 08:21 2019-01-14T08:21:10+03:00

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В Новокузнецке разыскивают пропавшего 45-летнего местного жителя. Мужчина ушел из дома 28 декабря и до сих пор не вернулся.

Ориентировку на пропавшего распространили полицейские. Константин Стельмах ушел из дома в Центральном районе 28 декабря, после чего его следы его местонахождения потерялись.

Приметы: на вид 45 лет, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, имеются лобные залысины, глаза голубого цвета. Отсутствуют передние зубы на верхней и нижней челюстях.

В день исчезновения был одет в куртку-пуховик черного цвета, джинсы на флисе серого цвета, серую водолазку, черную майку с изображением волка на груди, ботинки черного цвета.

Граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемого, полицейские просят сообщить по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-57-45-98, 74-14-93, 8-913-320-07-30 либо «02». Анонимность гарантируется.