Сбивший новокузнечанку водитель мусоровоза отправится в колонию-поселение
В Новокузнецке суд вынес приговор водителю мусоровоза, который насмерть сбил пенсионерку. Ближайшие полтора года мужчина проведет в колонии-поселении.
Смертельная авария произошла в июле прошлого года: в одном из дворов на улице Ноградской 38-летний водитель мусоровоза смертельно травмировал 76-летнюю женщину.
Как установило следствие, водитель грузовика нарушил правила дорожного движения. поворачивая направо, он не убедился в безопасности и не заметил пенсионерку-пешехода, после чего наехал на нее передним колесом мусоровоза, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Суд признал новокузнечанина виновным и назначил ему 1 год шесть месяцев лишения свободы, которые он проведет в колонии-поселении. Также на два года ему запретили управлять транспортными средствами.