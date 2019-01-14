2019-01-14T08:39:22+03:00
Происшествия

Сбивший новокузнечанку водитель мусоровоза отправится в колонию-поселение

Суд вынес приговор по смертельной аварии, которая произошла летом 2018 года
Екатерина БОРМОТОВА
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Мужчине на два года запретили водить и на полтора отправили в колонию-поселениеМужчине на два года запретили водить и на полтора отправили в колонию-поселениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новокузнецке суд вынес приговор водителю мусоровоза, который насмерть сбил пенсионерку. Ближайшие полтора года мужчина проведет в колонии-поселении.

Смертельная авария произошла в июле прошлого года: в одном из дворов на улице Ноградской 38-летний водитель мусоровоза смертельно травмировал 76-летнюю женщину.

Как установило следствие, водитель грузовика нарушил правила дорожного движения. поворачивая направо, он не убедился в безопасности и не заметил пенсионерку-пешехода, после чего наехал на нее передним колесом мусоровоза, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Суд признал новокузнечанина виновным и назначил ему 1 год шесть месяцев лишения свободы, которые он проведет в колонии-поселении. Также на два года ему запретили управлять транспортными средствами.

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