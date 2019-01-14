Новокузнечанин гулял по торговому центру в одних трусах

СЕГОДНЯ 09:14 2019-01-14T09:14:52+03:00

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Новокузнечане продолжают отмечать январские праздники, причем подходят к этому вопросу креативно. Так, вечером 13 января в Сети появилось видео, на котором полуобнаженный мужчина совершает променад по торговому центру «Планета».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/686131" frameborder="0"></iframe> Полуголый новокузнечанин ходит по торговому центру.

На кадрах видно, что мужчина в трусах и солнцезащитных очках спускается по эскалатору, а потом идет по этажу. Рядом с ним следует одетый мужчина, который снимает дефиле первого на камеру мобильного телефона.

Пользователи соцсетей предположили, что в таком виде новокузнечанин показался в торговом центре из-за проигранного спора. Что же стало истинной причиной мужчины, неизвестно.