Новокузнечанин гулял по торговому центру в одних трусах
Новокузнечане продолжают отмечать январские праздники, причем подходят к этому вопросу креативно. Так, вечером 13 января в Сети появилось видео, на котором полуобнаженный мужчина совершает променад по торговому центру «Планета».
Полуголый новокузнечанин ходит по торговому центру.
На кадрах видно, что мужчина в трусах и солнцезащитных очках спускается по эскалатору, а потом идет по этажу. Рядом с ним следует одетый мужчина, который снимает дефиле первого на камеру мобильного телефона.
Пользователи соцсетей предположили, что в таком виде новокузнечанин показался в торговом центре из-за проигранного спора. Что же стало истинной причиной мужчины, неизвестно.