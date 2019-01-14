Не рассчитал: В Кемерове под мостом застряла фура
В минувшие выходные на Кузнецком проспекте случилось курьезное дорожно-транспортное происшествие. Здесь под мостом застряла фура.
Водитель фуры с новосибирскими номерами, видимо, не рассчитал высоту машины или не обратил внимания на знак, предупреждающий об ограничении высоты – 4,3 метра. Он решил проехать под мостом, что на Кузнецком проспекте – там, где проспект пересекается с улицей Камышинской. Попытка оказалась неудачной: прицеп длинномера застрял под мостом.
Фура под мостом в Кемерове.Видео: youtube, Куркуль Татарин
Как скоро автомобилист сумел освободить свой грузовик из плена, не известно. А вот всем остальным участникам движения пришлось объезжать препятствие по встречной полосе движения, так как грузовик попросту заблокировал проезд.