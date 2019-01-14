2019-01-14T09:33:53+03:00
Происшествия

Не рассчитал: В Кемерове под мостом застряла фура

Автомобилистам пришлось объезжать препятствие по встречной полосе
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Не рассчитал: В Кемерове под мостом застряла фура. Фото: скриншот youtubeНе рассчитал: В Кемерове под мостом застряла фура. Фото: скриншот youtube
Изменить размер текста:

В минувшие выходные на Кузнецком проспекте случилось курьезное дорожно-транспортное происшествие. Здесь под мостом застряла фура.

Водитель фуры с новосибирскими номерами, видимо, не рассчитал высоту машины или не обратил внимания на знак, предупреждающий об ограничении высоты – 4,3 метра. Он решил проехать под мостом, что на Кузнецком проспекте – там, где проспект пересекается с улицей Камышинской. Попытка оказалась неудачной: прицеп длинномера застрял под мостом.

Фура под мостом в Кемерове.Видео: youtube, Куркуль Татарин

Как скоро автомобилист сумел освободить свой грузовик из плена, не известно. А вот всем остальным участникам движения пришлось объезжать препятствие по встречной полосе движения, так как грузовик попросту заблокировал проезд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Есть пострадавшие: В Новокузнецке маршрутка протаранила КамАЗ
В программе Киселева кузбассовцев назвали северянами
В Новокузнецке эвакуировали отделение Сбербанка
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования до 30,5 миллиарда рублей по итогам 2018 года
Новокузнечанин гулял по торговому центру в одних трусах
Сбивший новокузнечанку водитель мусоровоза отправится в колонию-поселение
Полиция просит помощи в поисках 45-летнего новокузнечанина
Жительница Кемерова погибла в лобовой аварии с такси
Пожилой кузбассовец скончался в своем доме из-за пожара
Две женщины на иномарках не поделили перекресток в Кемерове
В Новокузнецке экстренно расселяют многоквартирный дом
27 человек тушили ночной пожар в Кемерове
Из-за ДТП на Кузнецком мосту Кемерово встал в 8-балльных пробках
Новокузнецкий регбист сломал скулу одноклубнику
Уроженка Кузбасса помогла сборной России по биатлону выиграть золото
Кемеровчанка с обнаженными ягодицами вызвала бурную реакцию у горожан
До -29 градусов: в понедельник в Кузбассе будет морозно
Преступники убили жительницу Новосибирска и планировали продать в Кемерове ее машину
Пятилетняя девочка сломала спину на горке в Кузбассе