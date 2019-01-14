В Новокузнецке эвакуировали отделение Сбербанка
Внутри нашли подозрительный пакет
Отделение Сбербанка эвакуировали из-за подозрительного пакета Фото: nk.life
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В Новокузнецке днем 14 января оцепили здание, в котором находится отделение Сбербанка. В помещении банка был обнаружен подозрительный пакет.
Инцидент произошел днем понедельника на улице Тореза. В Сбербанке информацию подтвердили.
- В отделении Сбербанка, расположенном на улице Тореза, 20 в Новокузнецке, был обнаружен бесхозный пакет. Сотрудники незамедлительно вызвали правоохранительные органы, была проведена эвакуация. По итогам проверки ничего подозрительного обнаружено не было, - сообщил собеседник издания.
В Сбербанке уточнили, что в данный момент отделение работает в штатном режиме.