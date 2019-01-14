2019-01-14T10:50:56+03:00
Происшествия

В Новокузнецке эвакуировали отделение Сбербанка

Внутри нашли подозрительный пакет
Екатерина БОРМОТОВА
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Отделение Сбербанка эвакуировали из-за подозрительного пакета Фото: nk.lifeОтделение Сбербанка эвакуировали из-за подозрительного пакета Фото: nk.life
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В Новокузнецке днем 14 января оцепили здание, в котором находится отделение Сбербанка. В помещении банка был обнаружен подозрительный пакет.

Инцидент произошел днем понедельника на улице Тореза. В Сбербанке информацию подтвердили.

- В отделении Сбербанка, расположенном на улице Тореза, 20 в Новокузнецке, был обнаружен бесхозный пакет. Сотрудники незамедлительно вызвали правоохранительные органы, была проведена эвакуация. По итогам проверки ничего подозрительного обнаружено не было, - сообщил собеседник издания.

В Сбербанке уточнили, что в данный момент отделение работает в штатном режиме.

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