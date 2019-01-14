В программе Киселева кузбассовцев назвали северянами

СЕГОДНЯ 11:25 2019-01-14T11:37:24+03:00

В программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым рассказали о том, как живется в Кемеровской области Кадр: "Вести.ru"

«Вести недели» рассказали, как хорошо живется в Кемеровской области

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В программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым рассказали о том, как живется в Кемеровской области, и назвали кузбассовцев северянами. Выпуск вышел в эфир 13 января.

Журналист Алексей Михалев подготовил сюжет о жизни в Кемеровской области. Он рассказал о коренных народах Кузбасса, угледобыче, известных спортсменах и о горнолыжных ресурсах региона.

«Когда мы слышим само слово «Кузбасс», первая ассоциация – угольный край России. И это, конечно, так. Но Кемеровская область гораздо интереснее, разнообразнее и богаче. Просто нужен свежий взгляд», – говорит Михалев.

В первую очередь свежий взгляд журналиста упал на коренной народ Кузнецкой земли – телеутов, проживающих в Беловском районе. Он пообщался с местным жителем Владимиром Челухоевым, который занимается сбережением родной культуры, для чего 20 лет назад создал историко-этнографический музей "Чолкой".

Дальше Михалев обратился к угледобыче и шахтерским династиям, рассказал о спортивной составляющей региона, заглянув на малую родину к известному боксеру Артему Вахитову.

Заканчивается репортаж в Горной Шории. Журналист рассказал про типичное качество сибиряков.

«Бережное отношение ко всему, что тебя окружает, – типичное качество сибиряков и северян в целом. На сбережении людей власть региона намерена построить стратегию экономического прорыва», – отметил корреспондент.