2019-01-14T11:52:27+03:00
Происшествия

Есть пострадавшие: В Новокузнецке маршрутка протаранила КамАЗ

Аварию спровоцировал водитель общественного транспорта
Екатерина БОРМОТОВА
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В Новокузнецке маршрутное такси врезалось в припаркованный КамАЗ. В результате аварии пострадали два человека.

ДТП с участием общественного транспорта и большегруза произошло около 09.00 12 января на улице Кирова, 70.

- 28-летний водитель, управляя ПАЗ, предварительно, не выдержал безопасную дистанцию и совершил наезд на стоящий автомобиль КамАЗ. В результате ДТП 60-летний водитель грузовика и 18-летняя пассажирка автобуса получили телесные повреждения. Им назначено амбулаторное лечение, - сообщили «Комсомольской правде» в Управлении ГИБДД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что других пассажиров в общественном транспорте в момент аварии не было.

В Госавтоинспекции просят водителей не нарушать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

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