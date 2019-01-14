Есть пострадавшие: В Новокузнецке маршрутка протаранила КамАЗ
В Новокузнецке маршрутное такси врезалось в припаркованный КамАЗ. В результате аварии пострадали два человека.
ДТП с участием общественного транспорта и большегруза произошло около 09.00 12 января на улице Кирова, 70.
- 28-летний водитель, управляя ПАЗ, предварительно, не выдержал безопасную дистанцию и совершил наезд на стоящий автомобиль КамАЗ. В результате ДТП 60-летний водитель грузовика и 18-летняя пассажирка автобуса получили телесные повреждения. Им назначено амбулаторное лечение, - сообщили «Комсомольской правде» в Управлении ГИБДД по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что других пассажиров в общественном транспорте в момент аварии не было.
В Госавтоинспекции просят водителей не нарушать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал.