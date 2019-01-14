Житель Новокузнецка поджег дом соседа из-за неприязни

СЕГОДНЯ 12:50 2019-01-14T12:50:09+03:00

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В Новокузнецке местный житель поджег дом соседа из-за неприязни. Перед тем, как решиться на преступление, новокузнечанин выпил беленькой.

В южной столице Кузбасса расследуют уголовное дело, которое было возбуждено в отношении местного жителя. Ему предъявили обвинение в пожоге дома соседа.

В отдел полиции поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Армавирской. Экспертиза показала, что дом загорелся из-за поджога. В ходе оперативной работы полицейские выяснили, что хозяин жилища долгое время враждует со своим соседом. Яблоком раздора между мужчинами стали постройки на участке последнего. Полицейские задержали и опросили подозреваемого – отрицать свою вину он не стал, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Задержанный пояснил, что поджег дом соседа из-за претензий в свой адрес. В момент преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. За умышленное уничтожение чужого имущества новокузнечанину грозит до пяти лет.