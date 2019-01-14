2019-01-14T12:57:48+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Частные клиенты доверили Россельхозбанку 1 триллион рублей

С начала 2018 года объем привлеченных средств физлиц АО «Россельхозбанк» превысил 1 триллион рублей
Яков КРЫМСКИЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Открыто свыше 1 миллиона новых вкладов. Наиболее популярными вкладами Банка являются «Доходный» с максимальной ставкой 8 процентов годовых в рублях РФ, 4 процента годовых в долларах США и 1,10 процентов годовых в евро, минимальным размером первоначального взноса 3000 рублей РФ/50 долларов США/50 евро и возможностью выбора способа выплаты процентов, а также «Пенсионный Плюс» с максимальной процентной ставкой 6,85 годовых в рублях РФ, с расходными операциями до суммы неснижаемого остатка в размере 500 рублей и капитализацией начисленных процентов.

В декабре 2018 года Россельхозбанк предложил действующим и потенциальным клиентам новый инструмент для сбережений - «Накопительный счет» с возможностью свободного распоряжения денежными средствами и получения дополнительного дохода (5 процентов годовых в рублях РФ, 1 процент годовых в долларах США, начисляемых на ежедневный остаток денежных средств на счете).

Подробная информация: по телефону 8-800-100-0-100 и на сайте www.rshb.ru

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