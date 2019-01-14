В Кемерове автобусы незаконно возили пассажиров

СЕГОДНЯ 13:17 2019-01-14T13:17:59+03:00

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В Кемерове водители автобусов занимались пассажирскими перевозками, не имея на это права. Сотрудники ГИБДД выявили 13 случаев незаконной предпринимательской деятельности.

С 12 октября 2018 года в ходе проверок автобусов инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности более 1,3 тысячи водителей пассажирского транспорта. При этом почти 140 должностных и 27 юридических лиц понесли ответственность за то, что выпустили на линию 177 автобусов с серьезными техническими неисправностями. Штрафы за данные нарушения исчисляются сотнями тысяч рублей.

- В рамках специальных мероприятий сотрудники кемеровской Госавтоинспекции выявили 13 случаев незаконной предпринимательской деятельности - водители на коммерческой основе перевозили пассажиров, не имея на это специального разрешения, - отметил заместитель начальника ОГИБДД города Сергей Белов.

В Госавтоинспекции призвали горожан пользоваться услугами официальных перевозчиков, которые отвечают за жизнь и здоровье своих пассажиров.