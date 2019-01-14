2019-01-14T13:45:22+03:00
Общество

В Кемерове реконструировали отделение челюстно-лицевой хирургии

На ремонт направили 1,2 миллиона рублей
Екатерина БОРМОТОВА
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На реконструкцию отделения больница направила 1,2 миллиона рублей собственных средств Фото: КОМИАЦНа реконструкцию отделения больница направила 1,2 миллиона рублей собственных средств Фото: КОМИАЦ
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В Кемеровской областной больнице имени Беляева после реконструкции открыли отделение челюстно-лицевой хирургии. Больница провела ремонт за собственные средства.

Как рассказали в Кемеровском областном медицинском информационно-аналитическом центре, на ремонт 352 квадратных метров отделения было потрачено 1,2 миллиона рублей. Реконструкции подвергся холл, в котором установили новую мебель, также было увеличено число палат повышенной комфортности.

Отделение челюстно-лицевой хирургии больницы имени Беляева уникально для региона. Только здесь делают сложные операции при врожденных пороках развития лица, в том числе – у детей с первого месяца жизни.

– Ежедневно в круглосуточном режиме здесь оказывается неотложная медицинская помощь по профилю челюстно-лицевая хирургия, в том числе с эвакуацией наиболее «тяжелых» больных из территорий в областную больницу, либо с оказанием помощи на месте при наличии противопоказаний к транспортировке, – отметил заведующий отделением Николай Малков.

На сегодняшний день в отделении челюстно-лицевой хирургии Кемеровской областной клинической больницы имени Беляева функционирует 50 палат, 10 из которых – детские.

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