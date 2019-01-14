2019-01-14T14:04:54+03:00
Происшествия

Новокузнечанин сломал обе ноги, убегая из дома бывшей возлюбленной

Через окно он забрался на второй этаж, чтобы поговорить с новым сожителем женщины
Екатерина БОРМОТОВА
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В Новокузнецке местный житель сломал обе ноги, выпрыгивая из квартиры бывшей сожительницы, куда он пробрался незаконно. Мужчина хотел поговорить с новым ухажером бывшей сожительницы, но стал фигурантом уголовного дела.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Новокузнечанин пришел к бывшей сожительнице, чтобы поговорить с ее новым возлюбленным. Поскольку дверь ему никто не открыл, мужчина решил попасть в квартиру через окно. По водосточной трубе он влез на козырек под окнами квартиры на втором этаже, разбил стекло и влез внутрь. Но жилище оказалось пустым. Незваный гость решил покинуть чужой дом тем же путем, что и вошел.

Посчитав, что он сможет приземлиться без повреждений, мужчина спрыгнул с окна, однако при падении сломал обе ноги. Очевидцы вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Хозяйка квартиры написала заявление о привлечении незваного гостя к ответственности, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Свою вину обвиняемый признал. Суд назначил ему 200 часов исправительных работ.

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