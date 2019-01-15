2019-01-15T04:36:22+03:00
Происшествия

Пожилая кемеровчанка стала заложницей своей квартиры из-за инсульта

Тревогу забили родственники
Екатерина БОРМОТОВА
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Спасатели оказали пенсионерке первую помощь и передали медикам Фото: "Кемеровская служба спасения"Спасатели оказали пенсионерке первую помощь и передали медикам Фото: "Кемеровская служба спасения"
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В Кемерове пожилая местная жительница оказалась заложницей собственной квартиры. У нее случился инсульт, но позвать на помощь она не смогла.

Днем 13 января в «Кемеровскую службу спасения» обратились родственники 72-летней женщины, которая проживает на улице Свободы, 17а. Они рассказали, что не смогли дозвониться до пенсионерки, а когда пришли, чтобы навестить, родственница не открыла дверь.

Войти в квартиру пожилой кемеровчанки родственникам помогли спасатели. Женщина лежала на полу в комнате: предварительно известно, что у нее произошел инсульт. Врач экипажа спасателей оказал ей первую помощь, после чего пенсионерку передали бригаде скорой помощи.

Всего за прошедшие выходные «Кемеровская служба спасения» выезжала на 19 обращений горожан.

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