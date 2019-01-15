В Кузбассе выросло число религиозных организаций
И уменьшилось количество общественных
За 2018 год в Кемеровской области возросло количество религиозных организаций
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В Кемеровской области в 2018 году стало меньше общественных и больше религиозных организаций. Такие данные привел «Кемеровостат» 14 января.
По информации областного статистического органа, на 1 января 2019 года в регионе зарегистрировано 963 общественных организации, что на 35 меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В частности, в документах отмечается, что число политических партий сократилось на семь (сейчас их 27), профсоюзных организаций – на 24 (сейчас 300). Также закрылось одно общественное движение.
В свою очередь, динамику роста показали религиозные организации. Их число увеличилось с 349 до 361.