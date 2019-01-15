В Кузбассе выросло число религиозных организаций

СЕГОДНЯ 03:07 2019-01-15T03:07:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемеровской области в 2018 году стало меньше общественных и больше религиозных организаций. Такие данные привел «Кемеровостат» 14 января.

По информации областного статистического органа, на 1 января 2019 года в регионе зарегистрировано 963 общественных организации, что на 35 меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В частности, в документах отмечается, что число политических партий сократилось на семь (сейчас их 27), профсоюзных организаций – на 24 (сейчас 300). Также закрылось одно общественное движение.

В свою очередь, динамику роста показали религиозные организации. Их число увеличилось с 349 до 361.