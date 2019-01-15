Подарок на Новый год: Кузбассовцы жалуются на подорожавший бензин

СЕГОДНЯ 05:20 2019-01-15T05:22:47+03:00

Заправка на улице Ишимской в Кемерове Фото: Антон Овчинников, "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

За литр АИ-92 теперь придется отдать 40,85 рублей

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В Кемеровской области после новогодних праздников выросли цены на бензин. Об этом сообщили автомобилисты в социальных сетях.

Фотографии с разных заправочных станций Кузбасса появились в Сети. Кузбассовцы пожаловались, что за последние несколько дней цены на бензин резко выросли – на некоторых заправках разница считается рублем.

«В воскресенье цены еще было прошлогодние. На «Газпроме» АИ-92 стоил 40,20. А на тех заправках, где самообслуживание вообще 39,70», - рассказал кемеровчанин Дмитрий.

Но уже в понедельник, 14 января, «Газпром» брал за литр 92-го на 65 копеек больше.

«Везде 40,85! Фото сделано на заправке самообслуживания», - прокомментировал пользователь Влад.

Впрочем, такому положению дел мало кто удивился.

«Каждый год одно и то же. Вот тебе и подарочек на Новый год», - заметил пользователь Сергей.