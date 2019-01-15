Подарок на Новый год: Кузбассовцы жалуются на подорожавший бензин
В Кемеровской области после новогодних праздников выросли цены на бензин. Об этом сообщили автомобилисты в социальных сетях.
Фотографии с разных заправочных станций Кузбасса появились в Сети. Кузбассовцы пожаловались, что за последние несколько дней цены на бензин резко выросли – на некоторых заправках разница считается рублем.
«В воскресенье цены еще было прошлогодние. На «Газпроме» АИ-92 стоил 40,20. А на тех заправках, где самообслуживание вообще 39,70», - рассказал кемеровчанин Дмитрий.
Но уже в понедельник, 14 января, «Газпром» брал за литр 92-го на 65 копеек больше.
«Везде 40,85! Фото сделано на заправке самообслуживания», - прокомментировал пользователь Влад.
Впрочем, такому положению дел мало кто удивился.
«Каждый год одно и то же. Вот тебе и подарочек на Новый год», - заметил пользователь Сергей.