Ночью в Белове загорелся двухэтажный дом

СЕГОДНЯ 05:45 2019-01-15T05:54:45+03:00

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Ночью в Белове загорелся двухэтажный жилой дом. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание.

Сообщение о пожаре в муниципальном жилом доме на улице Чкалова поступил в МЧС в 05.36. На место выехали три единицы техники и 10 спасателей. Ликвидировать возгорание удалось в 05.45.

–На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры на втором этаже шел дым. Эвакуация жильцов не проводилась из-за отсутствия необходимости – в подъезде не было задымления, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. – В результате пожара в комнате четыре на пять квадратных метров обгорела мебель и вещи на площади 15 квадратных метров.

Предварительная причина возгорания – нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.