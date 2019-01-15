Из Новокузнецка запустят дополнительные рейсы в Крым

СЕГОДНЯ 06:14 2019-01-15T06:27:54+03:00

Рейсы будет действовать с мая по октябрь. Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Из новокузнецкого аэропорта запустят дополнительные рейсы в Крым. Полеты организует авиакомпания Nordwind.

Как сообщили на сайте аэропорта Спиченково, дополнительные рейсы будут летать с 30 мая по 3 октября. Перевозить пассажиров будет комфортабельный Боинг 737-800. Рейс N4-151 будет вылетать из Новокузнецка по пятницам в 05:35 и прилетать в Симферополь в 07:20. Обратный

рейс N4-152 вылетает из Симферополя по четвергам в 18:25. Время прибытия в Новокузнецк

по пятницам в 03:45.

Отметим, что сейчас из Новокузнецка в Симферополь действует два авиарейса компаний S7 и «Аэрофлот».