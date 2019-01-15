При поддержке Россельхозбанка построен молочный комплекс в Чувашии

СЕГОДНЯ 06:52 2019-01-15T06:52:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Общая стоимость проекта составила порядка 230 миллионов рублей, из которых 180 миллионов рублей составляют кредитные средства Банка.

Предприятие вводит в эксплуатацию объекты, построенные с учетом современных технологий: коровник на 414 голов молочного стада, доильный зал, родильное отделение и прочее. Новое предприятие также позволит создать для жителей деревни дополнительные рабочие места.

- Россельхозбанк традиционно поддерживает предприятия среднего и малого бизнеса АПК. Агрофирма «Ольдеевская» является одним из наиболее передовых предприятий Чувашии и стратегическим партнером АО «Россельхозбанк». Создание новых производств содействует повышению качества жизни населения, социально-экономическому развитию региона и обеспечению продовольственной безопасности страны в целом, - отметил Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Владимир Яшин.

Реклама.