2019-01-15T06:52:59+03:00
Бизнес-новости Кемерова

При поддержке Россельхозбанка построен молочный комплекс в Чувашии

Россельхозбанк профинансировал строительство комплекса ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская» в деревне Хыркасы Чебоксарского района
Яков КРЫМСКИЙ
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Фото: АО «Россельхозбанк»Фото: АО «Россельхозбанк»
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Общая стоимость проекта составила порядка 230 миллионов рублей, из которых 180 миллионов рублей составляют кредитные средства Банка.

Предприятие вводит в эксплуатацию объекты, построенные с учетом современных технологий: коровник на 414 голов молочного стада, доильный зал, родильное отделение и прочее. Новое предприятие также позволит создать для жителей деревни дополнительные рабочие места.

- Россельхозбанк традиционно поддерживает предприятия среднего и малого бизнеса АПК. Агрофирма «Ольдеевская» является одним из наиболее передовых предприятий Чувашии и стратегическим партнером АО «Россельхозбанк». Создание новых производств содействует повышению качества жизни населения, социально-экономическому развитию региона и обеспечению продовольственной безопасности страны в целом, - отметил Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Владимир Яшин.

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