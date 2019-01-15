В Кемерове появится студия звукозаписи и издательский центр

СЕГОДНЯ 06:51 2019-01-15T07:03:08+03:00

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В кемеровском квартале искусств построят профессиональную студию звукозаписи и издательских центр. Новые объекты станут частью культурного кластера Кузбасса.

Напомним, что летом 2018 года Владимир Путин поддержал идею Сергея Цивилева о создании в Кузбассе культурного кластера. Позже стало известно о строительстве в столице Кузбасса квартала искусств, в котором появятся филиалы Мариинского театра, Российской академии музыки имени Гнесиных, Русского музея и другие объекты. Квартал искусств будет построен на берегу Искитимки.

В начале января Сергей Цивилев представил Владимиру Путину программу развития культурного кластера Кузбасса.

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Вместо гаражей и зарослей – Мариинский театр и Русский музей

Только представьте: вы идете по вымощенной брусчаткой набережной, от которой веет поэзией XIX века, из ближайшего окна доносятся звуки арфы, а навстречу вам бежит улыбающаяся гимназистка, косы которой растрепались на ветру… И все это происходит в вашем родном городе, в центре которого еще три года назад текла грязная речка с поросшими берегами. Это 2021 год, а вы идете по кварталу искусств. (подробности)

Сергей Цивилев представил проект квартала искусств в Кемерове

«Работу по облагораживанию набережной Искитимки мы начали недавно, но всем хочется знать, как будут выглядеть новые объекты. Стройка будет грандиозной! Главным объектом, конечно, станет концертный зал филиала Мариинского театра. На другом берегу Искитимки – здание кассационного суда. День Победы в следующем году отметим на большой площади 300-летия Кузбасса!», – написал Сергей Цивилев на своей странице в «ВКонтакте». (подробности)