Жители Прокопьевска жалуются на трещину во весь дом

СЕГОДНЯ 07:33 2019-01-15T07:44:09+03:00

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Жительница Прокопьевска пожаловалась в соцсети на огромные трещины, которые пронизывают ее дом. Жильцы боятся обрушения.

«По улице Транспортной, 15 идет трещина с самого верха дома. Жильцы дома, которые живут здесь уже давно, рассказывают, что обращались в разные инстанции, в результате чего трещину просто заштукатурили. Подскажите куда еще можно обратиться с такой проблемой? Ведь никто не знает, к чему это приведет!», – написала в Сети Юлия Барыкина.

Другие пользователи посоветовали обратиться в жилищную инспекцию, а копию направить в администрацию Кемеровской области.

«Налицо просадка фундаментов. Необходимо сделать экспертизу, проект усиления грунта и конструкции», – прокомментировал Дмитрий Савин.

Отметим, что в Новокузнецке власти расселяют многоэтажный дом, который был признан аварийным.