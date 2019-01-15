Жители Прокопьевска жалуются на трещину во весь дом
Жительница Прокопьевска пожаловалась в соцсети на огромные трещины, которые пронизывают ее дом. Жильцы боятся обрушения.
«По улице Транспортной, 15 идет трещина с самого верха дома. Жильцы дома, которые живут здесь уже давно, рассказывают, что обращались в разные инстанции, в результате чего трещину просто заштукатурили. Подскажите куда еще можно обратиться с такой проблемой? Ведь никто не знает, к чему это приведет!», – написала в Сети Юлия Барыкина.
Другие пользователи посоветовали обратиться в жилищную инспекцию, а копию направить в администрацию Кемеровской области.
«Налицо просадка фундаментов. Необходимо сделать экспертизу, проект усиления грунта и конструкции», – прокомментировал Дмитрий Савин.
Отметим, что в Новокузнецке власти расселяют многоэтажный дом, который был признан аварийным.