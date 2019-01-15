В Кемерове трамвай протаранил иномарку

СЕГОДНЯ 08:03 2019-01-15T08:05:17+03:00

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В Кемерове на проспекте Шахтеров трамвай столкнулся с иномаркой. Из-за аварии движение электротранспорта было остановлено.

Авария произошла во вторник около 10.30. По словам пресс-секретаря КЭТК Максима Гончаренко, девушка за рулем иномарки заехала на трамвайные пути и остановилась. Водитель трамвай, который двигался по проспекту, нажала на тормоз, заметив автомобиль на пути, но тормозного пути не хватило и произошло касательное столкновение. В результат аварии никто не пострадал. Движение трамваев удалось восстановить в 11.05.