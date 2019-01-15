В кемеровский воздух попали опасные вещества

СЕГОДНЯ 08:54 2019-01-15T08:57:44+03:00

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В декабре кемеровчанам пришлось дышать грязным воздухом, в котором было обнаружено множество опасных примесей. Больше всего воздух над городом был загрязнен диоксидом азота и оксидом углерода.

Синоптики рассказали, какие примеси были выявлены в воздухе Кемерова в декабре. Так, в Рудничном районе города отмечались высокие уровни загрязнения диоксидом азота и оксидом углерода. В Центральном и Заводском районах уровни этих примесей в воздухе также были повышены. Максимальные концентрации составили 3 и 1,9 ПДК.

Также среди примесей, загрязняющих воздух в декабре, были отмечены оксид азота, пыль, хлорид водорода, аммиак и фенол.

- Максимальное количество превышений было зафиксировано в декабре. Это связано, в том числе, с периодами неблагоприятных метеоусловий, наблюдающимися в городе в этом месяце. В эти дни выбросы от автотранспорта накапливались и «повисали» над землей из-за антициклона и слабого ветра, - пояснили в Кемеровском гидрометцентре.

Установлено, что основными источниками загрязнения воздуха оксидом углерода, диоксидом азота, оксидом азота, пылью стали автотранспорт и печное отопление частного сектора. Выбросами аммиака воздух насытили предприятия Рудничного района. сейчас специалисты выясняют, из-за каких источников наблюдалось превышение фенола и хлорида водорода.