2019-01-15T09:07:54+03:00
Общество

В Кузбассе построят семь детских садов в 2019 году

Их будут посещать 1289 малышей
Кирилл ЧАЩИН
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1 289 детей получат места в новых современных образовательных учреждениях1 289 детей получат места в новых современных образовательных учреждениях
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В 2019 году в Кузбассе построят семь детских садов, которые смогут принять 1289 малышей. На строительство из бюджетов выделять почти 1 миллиард рублей.

По данным областного департамента строительства, три детских сада будут построены в Кемерове в Заводском и Ленинском районах. Детский сад на 110 мест появится в Новоильинском районе Новокузнецка. Детский сад на 180 мест в этом году откроется в поселке Трудармейский Прокопьевского района. Также идет строительство детского сада в Киселевске, который примет 209 детей. 140 детей будут ходить в детский сад в Гурьевске.

Планируется, что места в этих новых современных образовательных учреждениях получат 1 289 детей. В 2018 году было проведено проектирование объектов и оборудованы площадки под строительство. На это цели было потрачено 473 миллиона рублей. В 2019 году из бюджетов всех уровней на возведение детских садов направят порядка 997 миллионов рублей.

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