Названа дата фестиваля GrelkaFest в Шерегеше

СЕГОДНЯ 10:00 2019-01-15T10:09:16+03:00

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Стала известна дата проведения фестиваля GrelkaFest в Шерегеше. Фестиваль будет проходить целых десять дней - с 5 по 14 апреля. В 2019 году мероприятие будет проводиться уже седьмой раз.

Как рассказали организаторы, центральными событиями фестиваля станут карнавальный спуск и спуск в купальниках. Первый состоится 6 апреля, а 13 апреля можно будет поучаствовать во втором. Помимо этого в рамках фестивального марафона запланировано немало других интересных мероприятий. В их числе - прыжки в бассейн на лыжах и сноубордах, конкурс красоты среди сноубордисток и горнолыжниц Miss Sheregesh, музыкальный Open-Air, парад ди-джеев, концерт-квартирник, ночная GrelkaParty, фестиваль красок холи и многое другое.